«Ростов-Дон» со словенским «Кримом» сыграл вничью

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов ЕГФ чемпион России принимал на своём поле словенский «Крим Меркатор» из Любляны. В предыдущем туре словенки в невероятно напряжённой игре уступили на своей площадке норвежскому «Вайперс», а потому в матче с «Ростов-Доном» им очень были нужны очки, чтобы не выпасть из борьбы за высокие места в группе.В начале матча гости неожиданно (а фаворитом по всем раскладам был именно «Ростов-Дон») вырвались вперёд – 3:1. Затем «жёлто-чёрные» инициативу отобрали и вышли вперёд – 7:5, 9:6. При счёте 12:10 в пользу россиянок «Крим Меркатор» героически забил четыре мяча подряд и повёл – 14:12.В начале второй части встречи «Ростов-Дон» вновь вернул себе преимущество, однако не мог никак создать отрыв хотя бы в три гола. За пару минут до сирены «жёлто-черные» ведут в счёте – 23:21, но умудряются пропустить в оставшееся время два гола, ни одного не забить и упустить из рук победу. Результат – 23:23, обидная ничья.Индивидуально однозначно лучшей в этот вечер была ростовчанка Анна Вяхирева – 10 мячей. У гостей девять раз забила бразильянка Самара да Сильва Вьейра.У «Ростов-Дона» теперь три очка после двух игр, и пока он занимается первую строчку в таблице группы А, но остальные клубы ещё не провели свои матчи.Свой очередной матч «Ростов-Дон» сыграет 22 сентября в рамках чемпионата российской Суперлиги. Оппонентом в выездной игре будет «Ставрополье». В Лиге чемпионов ЕГФ следующий матч намечен на 27 сентября. В этот день подопечные всё ещё Томаша Главаты сыграют на выезде с «Бухарестом».