«Ростов-Дон» крупно обыграл черногорскую команду

Фото: Пресс-служба «Ростов-Дон»

Первая часть игры прошла с небольшим игровым перевесом ростовчанок – всего 12:9 после получаса игры. Во второй же половине поединка однажды «желто-черные» забили десять голов подряд, после чего ни о какой интриге не было и речи. Итог – победа «Ростов-Дона», 30:20, неожиданно легкая.По индивидуальным показателям у «Ростов-Дона» самыми полезными стали Кристина Кожокарь и Владлена Бобровникова – по 5 мячей. По 4 раза отличились Виктория Борщенко, Юлия Манагарова и Грас Заади. У «Будучности» Николина Вукчевич забила 5 голов.В таблице своей подгруппы ростовчанки сравнялись с «Ференцварошем» (Венгрия, Будапешт) – по 14 очков. Лидирует в группе «Эсбьерг» (Дания).27 января подопечные Пера Юханссона сыграют на своей площадке с московским ЦСКА.