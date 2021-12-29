Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу»

«Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу»

В матче против лидера подгруппы «жёлто-чёрные» провалили концовку и проиграли.

В первом тайме «Ростов-Дон» смотрелся увереннее. После получаса игры ростовчанки ведут - 15:12, и кажется, что во второй части матча отрыв только увеличится. Но в середине тайма всё перевернулось с ног на голову – «Эсбьерг» выдал мощный отрезок - 7:1 - и вырвался вперёд. В сложной концовке «Ростов-Дон» дважды сравнивал счёт и вполне мог всё-таки победить, однако подвели нервы. В итоге датчанки побеждают - 27:25 - и продолжают возглавлять группу.

По индивидуальным показателям у «Ростов-Дона» самыми полезными стали Грас Заади (6 мячей) и Эдуарда Аморим (5). Кристина Кожокарь и Юлия Манагарова забили по 4 гола. У команды гостей 6 раз поразила цель Марит Фрафьорд.

В параллельной игре дня Лиги чемпионов «Ференцварош» (Венгрия) обыграл на своей площадке «Будучность» (Черногория) - 26:22.

15 января команда Пера Юханссона сыграет в гостях с «Боруссией» (Дортмунд, Германия). А до этого предстоит сразиться с «Кубанью» (Краснодар) в российской Суперлиге.
Фото: гандбольный клуб «Ростов-Дон»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.