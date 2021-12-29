«Ростов-Дон» уступил «Эсбьергу»

Фото: гандбольный клуб «Ростов-Дон»

В матче против лидера подгруппы «жёлто-чёрные» провалили концовку и проиграли.В первом тайме «Ростов-Дон» смотрелся увереннее. После получаса игры ростовчанки ведут - 15:12, и кажется, что во второй части матча отрыв только увеличится. Но в середине тайма всё перевернулось с ног на голову – «Эсбьерг» выдал мощный отрезок - 7:1 - и вырвался вперёд. В сложной концовке «Ростов-Дон» дважды сравнивал счёт и вполне мог всё-таки победить, однако подвели нервы. В итоге датчанки побеждают - 27:25 - и продолжают возглавлять группу.По индивидуальным показателям у «Ростов-Дона» самыми полезными стали Грас Заади (6 мячей) и Эдуарда Аморим (5). Кристина Кожокарь и Юлия Манагарова забили по 4 гола. У команды гостей 6 раз поразила цель Марит Фрафьорд.В параллельной игре дня Лиги чемпионов «Ференцварош» (Венгрия) обыграл на своей площадке «Будучность» (Черногория) - 26:22.15 января команда Пера Юханссона сыграет в гостях с «Боруссией» (Дортмунд, Германия). А до этого предстоит сразиться с «Кубанью» (Краснодар) в российской Суперлиге.