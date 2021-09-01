Российская Премьер-Лига разрешила проводить матчи на «Ростов Арене»

Российская Премьер-Лига разрешила «Ростов Арене» проводить матчи. Теперь «желто-синие» сыграют с «быками» на домашнем стадионе.Комиссия РПЛ запретила проводить встречи на самом большом донском стадионе 21 августа. Тогда экспертам не понравилось состояние газона. На устранение проблем у администрации «Ростов Арены» было чуть меньше двух недель.После повторной проверки 2 сентября комиссия РПЛ осталась довольна. По словам экспертов, администрация стадиона устранила деформации газона и травмоопасные участки поля. В связи с чем специалисты из Российской Премьер-Лиги вновь разрешили проведение игр на стадионе.Сразу же после заявления РПЛ в продажу поступили билеты на матч. Их уже осталось немного, чуть больше 100. Цена начинается от 3,5 до 20 тысяч рублей.Напомним, в связи с новым постановлением о противокоронавирусных мерах на «Ростов Арену» допускается до 5 тысяч зрителей. Дети могут посетить стадион в свободном режиме. От взрослых, в свою очередь, потребуют или справку о вакцинации, или документ, подтверждающий наличие антител, или свежий отрицательный ПЦР-тест.