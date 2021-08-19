РПЛ запретила проведение матчей на «Ростов Арене»

РПЛ запретила проведение матчей на стадионе «Ростов Арена». Об этом сообщили в Российской Премьер-Лиге 21 августа.Эксперты оказались крайне обеспокоены состоянием газонов на Юге России. Так, стадиону «Ростова» и «Рубина» запретили проводить матчи дома. Кроме того, «Сочи» и «Ахмату» сделали предупреждения. Если эти команды не устранят найденные специалистами нарушения, им тоже запретят играть на домашнем поле.Однако «желто-синие» все еще могут исправить ситуацию. РПЛ готова провести проверку вновь за 10 дней до начала матча. Следующая встреча «Ростова» пройдет 11 сентября с «Краснодаром». А значит, у донского клуба есть больше недели, чтобы вернуть себе стадион.Претензии к газону «Ростов Арены» были и раньше. Тогда возмущения были связаны с проведением концертов. Руководство ФК «Ростов» жаловалось, что из-за них портится газон стадиона. Как оказалось спустя время, газон действительно испортился. Были ли причиной тому массовые мероприятия, или же он изначально был низкого качества, неизвестно.