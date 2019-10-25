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Роман Еременко стал лучшим игроком матча «Ростов» – «Сочи»

Роман Еременко стал лучшим игроком матча «Ростов» – «Сочи»
Роман Еременко стал лучшим игроком матча «Ростов» – «Сочи» по версии болельщиков. Об этом рассказали в пресс-службе донского клуба.

Матч состоялся 26 октября. Желто-синие обошли соперников со счетом 2:0. Победу «Ростову» принес Роман Еременко. На 79-й минуте атакующий защитник оформил дубль.

Болельщики признали игру Еременко лучшей. В пятерке лучших также оказались Егор Бабурин, Ивелин Попов, Матиас Норман, Алексей Ионов.

Напомним, Роман Еременко стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. До этого он выступал за финский «Яро», итальянские «Удинезе», «Сиену», киевский «Динамо».

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