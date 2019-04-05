Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко стал лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Роман Ерёменко признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Локомотив». На официальном сайте «жёлто-синих» проходило голосование среди болельщиков. Из 5 возможных баллов он, в итоге, набрал 4,71.
Напомним, встреча ростовчан и москвичей прошла 3 апреля. Ерёменко на 50-й минуте забил гол в ворота «Локомотива». На 82-й минуте он получил удар в живот. В результате инцидента «Ростову» назначили пенальти.
Игра закончилась счётом 2:2.