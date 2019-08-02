Лучшим игроком матча «Урал» – «Ростов» стал полузащитник Роман Ерёменко



Лучшим игроком игры «Урал» – «Ростов» стал полузащитник Роман Еременко. За футболиста проголосовало больше всего фанатов донского клуба. Результаты опроса стали известны 6 августа.



Роман Еременко набрал 39,82% голосов. Еще одним лидером опроса стал Элдор Шомуродов с результатом 34,07%. На третьем месте оказался Хорен Байрамян (15,5% голосов).



Матч между «Уралом» и «Ростовом» завершился ничьей. Счет составил 2:2. Роман Еременко был участником комбинации, благодаря которой забил мяч Элдор Шомуродов. Автором второго гола в ворота «Урала» стал Бьорн Сигурдарссон.



Роман Еременко является игроком «Ростова» с января 2019 года. Он также выступал за финский клуб «Яро», итальянские команды «Удинезе» и «Сиена», а также киевский клуб «Динамо». Буди игроком «Динамо», он стал чемпионом страны и дважды выигрывал Суперкубок.