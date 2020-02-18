ФК «Ростов» уступил норвежскому «Мольде»



На юге Испании, в Марбелье, на учебно-тренировочном сборе ростовчане сыграли второй контрольный матч. На сей раз соперником был чемпион Норвегии, бывшая команда Матиаса Норманна – «Мольде». Несколько дней назад от него уже пострадал ФК «Краснодар», уступив с минимальным счётом.



Валерий Карпин выставил на первый тайм по большей части игроков резерва или вообще молодёжь, оставив большинство своих сильнейших игроков в запасе. В результате в первые минуты у «Мольде» было игровое преимущество, которое они на 4-й минуте реализовали. Матиас Мострём обокрал растерявшихся защитников и открыл счёт – 0:1. «Жёлто-синие» ближе к середине тайма игру выровняли. Александр Долгов и Хорен Байрамян имели неплохие моменты, но не везло.



Во второй половине встречи «Ростов» усилился Матиасом Норманном, Романом Ерёменко, Павлом Мамаевым, Ивелином Поповым и Эльдором Шомуродовым. Положение сил сразу же изменилось. «Ростов» стал больше владеть мячом и куда чаще угрожать воротам норвежцев. При этом их вратарь явно поймал кураж и совершил несколько невероятных сейвов. В итоге «жёлто-синие» создали уйму моментов, но не смогли использовать даже один из них. «Мольде» вдобавок тоже кое-что создал и вполне мог увеличить отрыв. Однако голов больше не было. В итоге «Ростов» проигрывает чемпиону Норвегии при равной игре.



Последний свой матч на УТС подопечные Валерия Карпина сыграют 23 февраля против «Краснодара».