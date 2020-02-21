ФК «Ростов» вернулся со сборов в Испании



Футбольный клуб «Ростов» завершил сборы в Испании. Команда уже прибыла в донскую столицу, где продолжает готовиться ко второй части сезона-2019/2020.



В Испании клуб находился с 13 по 24 февраля. Спортсмены провели матчи со шведским АИКом, норвежским «Мольде» и «Краснодаром».



Заключительная часть сезона начнётся для «жёлто-синих» с матча с грозненским «Ахматом». Игра состоится 29 февраля. Затем 9 марта дончане сыграют с ЦСКА.



Напомним, в 2020 году «Ростов» празднует 90-летие со дня образования. В честь юбилея клуб выпустил коллекционные билеты с изображениями 12 звёзд донского футбола.