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ФК «Ростов» вернулся со сборов в Испании

ФК «Ростов» вернулся со сборов в Испании
Футбольный клуб «Ростов» завершил сборы в Испании. Команда уже прибыла в донскую столицу, где продолжает готовиться ко второй части сезона-2019/2020.

В Испании клуб находился с 13 по 24 февраля. Спортсмены провели матчи со шведским АИКом, норвежским «Мольде» и «Краснодаром».

Заключительная часть сезона начнётся для «жёлто-синих» с матча с грозненским «Ахматом». Игра состоится 29 февраля. Затем 9 марта дончане сыграют с ЦСКА.

Напомним, в 2020 году «Ростов» празднует 90-летие со дня образования. В честь юбилея клуб выпустил коллекционные билеты с изображениями 12 звёзд донского футбола.

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