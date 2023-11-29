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После травмы защитник ХК «Ростов» Мухин покинул команду

После травмы защитник ХК «Ростов» Мухин покинул команду
Защитник ХК «Ростов» Дмитрий Мухин расторг контракт с клубом. Спортсмен не выходил на лед больше месяца из-за полученной травмы. Об этом «кондоры» сообщили на странице в соцсетях 28 ноября.

Игрок «красно-белых» покинул каток 10 октября во время матча с тульским АКМ. После двух периодов 32-летний Мухин получил травму, какую именно, «кондоры» не уточняют. Итогом выездной встречи стал проигрыш ростовчан со счетом 5:2.

Спортсмен выступал за донской клуб с сезона-2021/22, был ассистентом капитана. Мухин — один из самых опытных защитников «Ростова». За «кондоров» он выходил на лед в 97 матчах, из которых 12 — в сезоне-2023/24. Хоккеист набрал 16 очков (четыре забитые шайбы и 12 голевых передач). Его коэффициент полезности составил -3.
Фото: ХК Ростов.
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