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ХК «Ростов» расторг контракты с двумя игроками

ХК «Ростов» расторг контракты с двумя игроками
Сразу два игрока покидают хоккейный клуб «Ростов». Об этом 20 ноября рассказали в пресс-службе «кондоров».

Защитник Евгений Борисов провёл с клубом 22 матча. Он присоединился к команде в начале нынешнего сезона и поначалу показал себя на высоком уровне. Хоть спортсмен и набрал пять очков, его коэффициент полезности составил «-6», из-за чего администрация «Ростова» решила расторгнуть с ним контракт.

Нападающий Никита Рогов попал в состав донского клуба в сезоне-2018/2019. Тогда он заработал 26 очков за 38 матчей. В этом году Рогов вышел на лёд 12 раз и набрал только два очка, при этом коэффициент полезности составил «-3».

По согласию сторон «кондоры» расторгли контракты с хоккеистами.

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