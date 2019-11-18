ХК «Ростов» расторг контракты с двумя игроками



Сразу два игрока покидают хоккейный клуб «Ростов». Об этом 20 ноября рассказали в пресс-службе «кондоров».



Защитник Евгений Борисов провёл с клубом 22 матча. Он присоединился к команде в начале нынешнего сезона и поначалу показал себя на высоком уровне. Хоть спортсмен и набрал пять очков, его коэффициент полезности составил «-6», из-за чего администрация «Ростова» решила расторгнуть с ним контракт.



Нападающий Никита Рогов попал в состав донского клуба в сезоне-2018/2019. Тогда он заработал 26 очков за 38 матчей. В этом году Рогов вышел на лёд 12 раз и набрал только два очка, при этом коэффициент полезности составил «-3».



По согласию сторон «кондоры» расторгли контракты с хоккеистами.