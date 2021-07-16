ХК «Ростов» подписал контракт с игроком «Химика»

Хоккейный клуб «Ростов» подписал контракт с защитником подмосковного «Химика». Дмитрий Мухин пополнил ряды «кондоров» 20 июля.Спортсмен начал свою профессиональную карьеру более 10 лет назад. Первым его клубом стал московский «Феникс». Отыграв там сезон-2009/10, Дмитрий вернулся в родной город Воскресенск. Там он вошел в состав местной команды «Химик». Несколько сезонов Мухин провел в одноименном рязанском ХК.В последнем сезоне, 2020/21 гг., хоккеист выступил в 60 матчах и заработал 13 очков. 30-летний спортсмен забил два мяча и сделал 11 результативных передач.