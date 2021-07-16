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ХК «Ростов» подписал контракт с игроком «Химика»

ХК «Ростов» подписал контракт с игроком «Химика»
На фото: Дмитрий Мухин/ХК «Химик».

Хоккейный клуб «Ростов» подписал контракт с защитником подмосковного «Химика». Дмитрий Мухин пополнил ряды «кондоров» 20 июля.

Спортсмен начал свою профессиональную карьеру более 10 лет назад. Первым его клубом стал московский «Феникс». Отыграв там сезон-2009/10, Дмитрий вернулся в родной город Воскресенск. Там он вошел в состав местной команды «Химик». Несколько сезонов Мухин провел в одноименном рязанском ХК.

В последнем сезоне, 2020/21 гг., хоккеист выступил в 60 матчах и заработал 13 очков. 30-летний спортсмен забил два мяча и сделал 11 результативных передач.

Теги: ХК Ростов

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