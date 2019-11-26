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ХК «Ростов» расторг контракт с лучшим ассистентом команды

ХК «Ростов» расторг контракт с лучшим ассистентом команды
Хоккейный клуб «Ростов» расторг контракт с очередным спортсменом. На этот раз из команды ушёл игрок обороны Артур Топорков. О том, что «кондоры» распрощались с лучшим ассистентом команды, стало известно 27 ноября, сообщили в пресс-службе команды.

Артур Топорков начал играть в составе «Ростова» с 2015 года. Вместе с клубом стал чемпионом в сезоне-2016/2017. Затем он ненадолго покинул команду и вернулся только в период подготовки к сезону-2018/2019. Артур провёл 28 матчей за «кондоров», отдав восемь результативных передач. При этом его коэффициент полезности составил «-5». Молодой человек стал лучшим распасовщиком команды.

Топорков — воспитанник московского хоккея, его первая школа - «Белые Медведи». Дебют в Первой лиге состоялся в сезоне-2008/2009.

Ранее сообщалось, что из ХК «Ростов» ушли нападающий Никита Рогов и защитник Евгений Борисов.

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