После матча с «Ростовом» главного тренера «Динамо» оштрафовали за мат

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Комитет по контролю и дисциплине Российского футбольного союза наложил штраф на главного тренера «Динамо» за нецензурную лексику после матча с «Ростовом». Марцел Личка должен заплатить 50 тысяч рублей.Главный тренер использовал ненормативную лексику, оценивая игру своей команды на пресс-конференции.- Так как оскорбительных слов не прозвучало, было решено применить штраф в размере 50 тысяч рублей за неспортивное поведение по 96-й статье, — сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц «СЭ».Напомним, что матч состоялся в Москве 1 ноября. Игра 14-го тура РПЛ завершилась ничьей 1:1. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин тоже был недоволен игрой, но высказался по этому поводу более сдержанно.