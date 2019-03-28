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После матча «Ростов» – «Урал» болельщики смогут воспользоваться шаттлами

После матча «Ростов» – «Урал» болельщики смогут воспользоваться шаттлами
После матча «Ростов» – «Урал» болельщики смогут воспользоваться шаттлами. Общественный транспорт будет ходить от западной и восточной частей стадиона с 20:45 до 22:45, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».

Первый маршрут S1 отправится от западной стороны в центр города. Для пассажиров будут доступны остановки на улицах Большая Садовая и Максима Горького. Конечная остановка – «Площадь Гагарина».

По маршруту S2 транспорт будет ходить с восточной стороны стадиона. Автобус сделает остановку на улицах 40-летия Победы, Вересаева и проспекте Шолохова. Конечная остановка в этом направлении – «Октябрьская площадь».

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