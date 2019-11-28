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Шаттлы будут работать после матча «Ростов» - «Урал»

Шаттлы будут работать после матча «Ростов» - «Урал»
Шаттлы развезут болельщиков в разные части города после матча «Ростов» - «Урал». Автобусы будут курсировать с 18:30 до 20:00.

Автобусы маршрута S1 будут ходить от подземного перехода с западной стороны «Ростов Арены» до площади Гагарина. Остановки – на улицах Большая Садовая и Максима Горького.

Шаттлы S2 поедут от восточного подъезда к стадиону. Маршрут ляжет через 40-летие Победы, Вересаева и проспект Шолохова, конечный пункт – Октябрьская площадь.

Матч «Ростов» - «Урал» начнётся в 16:30.

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