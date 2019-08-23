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Шаттлы доставят в центр Ростова болельщиков после матча с «Рубином»

Шаттлы доставят в центр Ростова болельщиков после матча с «Рубином»
Фото: rostof.ru
Добраться до центра города от «Ростов Арены» после матча с «Рубином» можно будет на шаттлах. Об этом рассказали в пресс-службе ФК «Ростов».

В воскресенье, 25 августа, с 21 часа с западной и восточной частей стадиона водителей будут ждать автобусы большой вместимости. Транспорт будет курсировать по двум маршрутам.

Маршрут S1 отходит от подземного пешеходного перехода с западной стороны и следует до площади Гагарина. Автобус делает остановки на улицах Большая Садовая и Максима Горького. Интервал отправления составляет 1-2 минуты.

Маршрут S2 начинается от восточного проезда «Ростов Арены» и следует до Октябрьской площади с остановками на проспекте 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова. Интервал отправления также 1-2 минуты.

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