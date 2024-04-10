Полузащитник ФК «Ростов» Моххеби стал лучшим игроком РПЛ в марте

Фото: ФК Ростов.

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте сезона-2023/24. По результатам опроса, Мохаммад Мохебби набрал более 45% голосов болельщиков и 6 из 10 — от экспертов.В прошлом месяце 25-летний иранец отметился четырьмя голами и одной голевой передачей — всего за три матча! Спортсмен забил два мяча в домашней встрече с «Краснодаром», обеспечив ростовчанам победу со счетом 2:1. Еще один гол и передачу Мохебби оформил на выездном матче против столичного «Динамо». «Желто-синие» разгромили москвичей — 4:1.Мохаммад Мохебби начинал карьеру на родине, в Иране. В 2021 году он заключил контракт с португальским ФК «Санта-Клару», а в 2022-м находился в аренде в иранском «Эстегляль». В составе последнего футболист стал чемпионом Суперкубка страны. К донской команде полузащитник присоединился в июле 2023-го.