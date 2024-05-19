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Полузащитник ФК "Ростова" не смог принять участие в матче с "Балтикой" из-за травмы

Полузащитник ФК "Ростова" не смог принять участие в матче с "Балтикой" из-за травмы
Полузащитник "Ростова" не смог принять участие в матче с "Балтикой" из-за травмы. Об этом "Матч ТВ" рассказал главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин.

Мохаммад Мохебби не попал в стартовый состав на футбольный матч 29-го тура МИР РПЛ с калининградским футбольным клубом. Он не появится на поле в ближайшее время из-за серьезного повреждения.

По словам Валерия Карпина, дела с полузащитником обстоят не очень хорошо, раз он не в заявке. Пока спортсмен играть не может
Фото: Соцсети ФК Ростов
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