Полузащитник ФК "Ростова" не смог принять участие в матче с "Балтикой" из-за травмы

Фото: Соцсети ФК Ростов

Полузащитник "Ростова" не смог принять участие в матче с "Балтикой" из-за травмы. Об этом "Матч ТВ" рассказал главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин.Мохаммад Мохебби не попал в стартовый состав на футбольный матч 29-го тура МИР РПЛ с калининградским футбольным клубом. Он не появится на поле в ближайшее время из-за серьезного повреждения.По словам Валерия Карпина, дела с полузащитником обстоят не очень хорошо, раз он не в заявке. Пока спортсмен играть не может