Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал матч против «Сочи»

Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал о своем мнении насчет матча против «Сочи». Об этом сообщило издание Sport24.По словам Валерия Карпина, основной состав «желто-синих» не нарушил никакого регламента, ведь сам документ от РПЛ они получили только недавно. Спортсмены не виноваты, что не смогли поучаствовать в матче.Напомним, матч ФК «Ростов» и «Сочи» закончился поражением донской команды со счетом 10:1. Все потому, что вместо взрослых спортсменов на поле вышел молодежный состав «желто-синих», которые просто не успели должным образом подготовиться к игре. Однако, футболисты сделали все, что могли, и их старания оценили все болельщики России.