Полузащитник ФК «Ростов» Армин Гигович пропустит первый сбор команды

Фото: ФК Ростов.

Легионер футбольного клуба «Ростов» Армин Гигович пропустит первый сбор команды в донской столицы. Спортсмен планирует вернуться к «желто-синим» в конце июня.Шведский полузащитник с весны выступает на правах аренды в родном «Хельсинборге». 20-летний футболист испытывает боли в спине и шее из-за травмы. Поэтому сейчас он проходит восстановление. Как сообщил РБ Спорт, Гигович вернется к тренировкам 10 июня. А 27 июня выйдет на поле в составе «Хельсинборга» в последнем матче. По условиям аренды, после этого он должен вернуться в донскую команду.Игроки ФК «Ростов» выйдут из отпуска 12 июня и проведут первую тренировку до возвращения Гиговича. Контракт полузащитника с «желто-синими» рассчитан до 2025 года. Если не будет каких-либо изменений со стороны клуба, ФИФА или УЕФА спортсмен прибудет к концу июня.