ФК «Ростов» намерен взять в аренду игрока из ЦСКА Максима Мухина

Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» намерен взять в аренду игрока из ЦСКА Максима Мухина. В случае успешного сотрудничества у «Ростова» будет возможность выкупить права на футболиста.23-летний Мухин не возражает против перехода в новую команду. В настоящее время Мухин проходит индивидуальные тренировки из-за травмы, полученной во время товарищеского матча против «Партизана», как сообщает "Спорт Экспресс".В СМИ появилась информация о том, что ЦСКА проявляет интерес Ивану Комарову.