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ФК «Ростов» намерен взять в аренду игрока из ЦСКА Максима Мухина

ФК «Ростов» намерен взять в аренду игрока из ЦСКА Максима Мухина
Футбольный клуб «Ростов» намерен взять в аренду игрока из ЦСКА Максима Мухина. В случае успешного сотрудничества у «Ростова» будет возможность выкупить права на футболиста.

23-летний Мухин не возражает против перехода в новую команду. В настоящее время Мухин проходит индивидуальные тренировки из-за травмы, полученной во время товарищеского матча против «Партизана», как сообщает "Спорт Экспресс".

В СМИ появилась информация о том, что ЦСКА проявляет интерес Ивану Комарову.
Фото: ФК Ростов
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