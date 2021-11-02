Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Игрок ФК «Ростов» Армин Гигович вызван в сборную Швеции

Игрок ФК «Ростов» Армин Гигович вызван в сборную Швеции
Полузащитник ФК «Ростов» вызван в молодежную сборную Швеции. Армин Гигович выйдет на поле в составе национальной команды в рамках отборочного тура чемпионата Европы-2023. Об этом 3 ноября донской клуб сообщил в соцсетях.

Спортсмена вызывают в сборную Швеции уже в третий раз. Гигович играл в международных матчах в ноябре 2020 года и в августе 2021-го.

Полузащитник подписал пятилетний контракт с «Ростовом» в октябре 2020 года. Ранее 19-летний игрок выступал за шведский клуб «Хельсингборг». Свою молодежную и профессиональную карьеру он начинал именно там.
Фото: инстаграм Армина Гиговича.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.