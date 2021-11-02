Игрок ФК «Ростов» Армин Гигович вызван в сборную Швеции

Фото: инстаграм Армина Гиговича.

Полузащитник ФК «Ростов» вызван в молодежную сборную Швеции. Армин Гигович выйдет на поле в составе национальной команды в рамках отборочного тура чемпионата Европы-2023. Об этом 3 ноября донской клуб сообщил в соцсетях.Спортсмена вызывают в сборную Швеции уже в третий раз. Гигович играл в международных матчах в ноябре 2020 года и в августе 2021-го.Полузащитник подписал пятилетний контракт с «Ростовом» в октябре 2020 года. Ранее 19-летний игрок выступал за шведский клуб «Хельсингборг». Свою молодежную и профессиональную карьеру он начинал именно там.