На улице Лензаводской в Ростове построят подпорную стену для жилого дома
На улице Лензаводской в Ростове построят подпорную стену для жилого дома. На это выделят 15,7 млн рублей.
В июне объявили тендер на проект стены. В июле ищут подрядчика для строительства. Ему нужно будет возвести стену, отмостки, сваи, ограждения и другие работы.
Завершить строительство планируют до 30 ноября 2025 года. Старую стену разрушили грунтовые воды. Если не построить новую, соседние дома могут обрушиться.
В марте 2025 года похожая ситуация произошла на улице Красноармейской. Там рухнула подпорная стена дома № 3. Конструкция не выдержала тяжести веток.