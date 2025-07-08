Фото: Ростов.ру

На улице Лензаводской в Ростове построят подпорную стену для жилого дома. На это выделят 15,7 млн рублей.В июне объявили тендер на проект стены. В июле ищут подрядчика для строительства. Ему нужно будет возвести стену, отмостки, сваи, ограждения и другие работы.Завершить строительство планируют до 30 ноября 2025 года. Старую стену разрушили грунтовые воды. Если не построить новую, соседние дома могут обрушиться.В марте 2025 года похожая ситуация произошла на улице Красноармейской. Там рухнула подпорная стена дома № 3. Конструкция не выдержала тяжести веток.