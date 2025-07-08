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На улице Лензаводской в Ростове построят подпорную стену для жилого дома

На улице Лензаводской в Ростове построят подпорную стену для жилого дома
На улице Лензаводской в Ростове построят подпорную стену для жилого дома. На это выделят 15,7 млн рублей.

В июне объявили тендер на проект стены. В июле ищут подрядчика для строительства. Ему нужно будет возвести стену, отмостки, сваи, ограждения и другие работы.

Завершить строительство планируют до 30 ноября 2025 года. Старую стену разрушили грунтовые воды. Если не построить новую, соседние дома могут обрушиться.

В марте 2025 года похожая ситуация произошла на улице Красноармейской. Там рухнула подпорная стена дома № 3. Конструкция не выдержала тяжести веток.
Фото: Ростов.ру
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