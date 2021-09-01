Нападающий ФК «Ростов» переходит в подмосковные «Химки»

Игрок футбольного клуба «Ростов» Александр Долгов переходит в подмосковную команду «Химки». Об этом 3 сентября «желто-синие» сообщили на своей странице в «Инстаграме».Спортсмен вошел в состав «Ростова» в 2019 году, подписав контракт на четыре года. Донская команда выкупила футболиста у московского резервного клуба «Локомотив-Казанка» за 350 тысяч евро (три миллиона рублей). За год пребывания в «Ростове» стоимость Долгова увеличилась до 400 тысяч евро (или 3,4 миллиона рублей). За сезон-2019/20 он вышел на поле с ростовской сборной 22 раза и забил один гол.В 2020 году нападающего на один сезон арендовали «Химки». В подмосковном клубе футболист принял участие в семи играх и забил один гол. Вероятно, клуб всерьез заинтересовался 22-летним спортсменом и решил его выкупить.