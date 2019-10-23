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Молодёжный состав «Ростова» на домашнем поле проиграл «Сочи»

Молодёжный состав «Ростова» на домашнем поле проиграл «Сочи»
Молодёжный состав ФК «Ростов» уступил «Сочи». Матч прошёл 25 октября на стадионе «Олимп-2». Встреча прошла в рамках 14-го тура молодёжного первенства. Игра закончилась со счётом 2:3.

«Жёлто-синие» сразу захватили инициативу и создали несколько удачных моментов, но, увы, не смогли их реализовать.
Гости отлично себя показали и уже на 30-й минуте игры опережали «Ростов» на два гола, тогда как хозяева поля не забили ни одного мяча. К концу первого тайма полузащитник дончан Владимир Медведь всё-таки «распечатал» ворота соперника, реализовав пенальти. На перерыв команды ушли со счётом 1:2.

В начале второй половины матча тренер «Ростова» выпустил на поле хавбека Дмитрия Вебера, который не играл с августа из-за травмы. На 58-й минуте игры спортсмен «Сочи» оформил дубль — 1:3 в пользу гостей. В добавленное время отличился полузащитник Руслан Безруков, благодаря нему встреча окончилась со счётом 2:3 в пользу «Сочи».

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