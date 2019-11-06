В домашнем матче молодёжный состав «Ростова» обыграл «Тамбов»



Молодёжный состав футбольного клуба «Ростов» обыграл «Тамбов». Игра прошла на стадионе «Олимп-2» 8 ноября. Встреча состоялась в рамках 16-го тура молодёжного первенства.



Футболисты «Тамбова» очень активно начали матч. На первых же минутах они создали опасный момент, но голкипер «Ростова» Денис Попов спас свои ворота. «Жёлто-синие» ответили ударом со штрафного, но и хозяевам не удалось забить гол.



На 33-й минуте полузащитник Гогричиани получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. После этого футболисты двух команд стали конфликтовать, и вот-вот должна была завязаться драка. За несколько минут арбитр показал несколько карточек игрокам обоих клубов.



После перерыва, хоть «Ростов» был в меньшинстве, он вёл себя активнее в атаке. Ближе к концу игры судья назначил пенальти в ворота «жёлто-синих», но Попов отбил удар Леньо.



На последней минуте тайма «Ростов» получил право пробить 11-метровый. Михаил Осинов реализовал пенальти — команда выиграла со счётом 1:0.