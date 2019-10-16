Молодёжный состав «Ростова» проиграл в гостях «Зениту»



На гостевом поле молодёжный состав «Ростова» проиграл «Зениту». Матч состоялся в Санкт-Петербурге 18 октября. Встреча прошла в рамках 13-го тура молодёжного первенства.



Питерцы забили первый гол уже на третей минуте игры. Спустя полчаса у «жёлто-синих» появился шанс сравнять счёт, но хавбек Владимир Медведь не попал в пустые ворота. К концу тайма футболисты «Зенита» вдвое увеличили разницу в счёте.



Во второй части игры ростовская «молодёжка» допустила несколько ошибок, к тому же, дончане вновь не смогли воспользоваться шансами забить мяч. Спустя 60 минут игрового времени петербуржцы имели на своём счету четыре гола, тогда как «Ростов» не забил ещё ни одного.



Дончане не оставляли попыток хоть немного изменить разрыв в счёте. На 75-й минуте Гоча Гогричиани смог всё-таки немного улучшить положение своей команды. До конца игры счёт оставался 1:4 в пользу «Зенита».