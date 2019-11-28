Молодёжные составы «Ростова» и «Урала» сыграли вничью



Молодёжные составы «Ростова» и «Урала» провели матч 19-го тура молодёжного первенства. Игра состоялась 29 ноября на стадионе «Олимп-2».



Хозяева с первых же минут вели себя намного увереннее на поле. Несмотря на боевое настроение, они упустили несколько шансов открыть счёт. «Шмели» проводили намного меньше атак, но внимательнее относились к своим моментам. На 18-й минуте они воспользовались ошибкой в защите противника и «распечатали» ворота «Ростова» - 0:1.



Пропущенный мяч заставил хозяев понервничать, они долго не выходили со своей половины поля. Ситуация изменилась на 35-й минуте, когда Михаил Осинов вынудил соперника сфолить. Судья назначил 11-метровый, и футболист сравнял счёт.



После перерыва на 56-й минуте матча «Урал» вновь вырвался вперёд. Через какое-то время Владимир Медведь реализовал пенальти, благодаря чему игра закончилась со счётом 2:2.