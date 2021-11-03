Молодежка «Ростова» уступила «Зениту» - 1:2

Фото: ФК СКА.

Дублирующий состав «Ростова» в этом сезоне очень силен, но на этот раз он проиграл.В первой половине встречи команды играли крайне осторожно – получить гол не хотели ни те, ни другие. Остроты в атаке почти не было. На отдых команды ушли при «0:0» на табло. Во второй части игры футбол был поживее. Владислав Саусь открыл счет и вывел «Зенит» вперед на 73-й минуте. Несколько минут спустя два игрока чуть не подрались, в итоге предупреждения обоим. Но у южанина Даниила Николаева «горчичник» был уже вторым, который превратился в красную. В меньшинстве «Ростова» сумел сравнять счёт усилиями Артема Нтумбы, однако петербуржцы все-таки взяли победу на последних минутах – Александр Емельянов, 2:1.В остальных встречах 15-го тура М-Лиги «Сочи» на выезде разгромил «УОР-5» (Егорьевск) 4:0, «Краснодар» одолел дома «Химки» 2:1, «Чертаново» (Москва) разошлось миром с «Ахматом» (Грозный) 1:1, а «Локомотив» (Москва) не смог обыграл «Арсенал» (Тула) 1:1.В очередном туре 19 ноября «Ростов» в Москве сразится с «Локомотивом». В таблице жёлто-синие идут на первом месте.