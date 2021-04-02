Молодежка «Ростова» уступила ЦСКА

В 19 туре первенства России среди молодежных команд клубов Премьер-Лиги «Ростов» играл на выезде с лидером лиги, столичным ЦСКА.«Армейцы» владели ощутимым преимуществом практически весь матч. Илья Востриков уже к 20-й минуте сделал дубль. Во второй части игры москвичи довели счет до крупного. Антон Крачковский и Вадим Конюхов забили ещё по мячу. Результат – разгромный проигрыш «Ростова», 0:4. Забить не получилось даже гол престижа.В остальных матчах игрового дня «Рубин» (Казань) разошелся миром с ФК «Сочи» 1:1, «Уфа» и «Ротор» (Волгоград) также не выявили победителя 1:1, «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) разделили очки – 2:2, «Краснодар» в гостях победил «Строгино» (Москва) 2:1, «Химки» превзошли «Арсенал» (Тула) 3:2, а «Спартак» (Москва) обыграл «Локомотив» (Москва) 2:1.В таблице сильнейшей группы Первенства России «Ростов» занимает 10 место из 10. 7 апреля «желто-синие» будут принимать на своём поле «Зенит» из Санкт-Петербурга.