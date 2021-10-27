Молодежка «Ростова» обыграла «Арсенал» – 4:0

Совсем недавно основной состав «Ростова» обыграла тульский «Арсенал» с точно таким же счетом. Теперь и молодежная команда победила 4:0.На старте матча желто-синие были наголову сильнее. Счет был открыт на 5-й минуте игры. Максим Турищев воспользовался оплошностью центральных защитников соперника, вышел один на один и в ближнем бою переиграл вратаря – 1:0. Далее «Ростов» соорудил еще ряд моментов, но пока «Арсенал» выстоял.Во второй половине встречи хозяева поля сразу же прижали туляков к воротам и после нескольких подходов забили второй. Даниил Соколов открылся на грани положения вне игры и удвоил преимущество. После этого гости сфолили в своей штрафной – Максим Турищев с точки оформляет дубль. На последних минутах ростовчанам удалась красивая комбинация, в концовке которой Никита Каштан бил уже в пустые ворота. Итог – крупная победа дончан 4:0.В других матча 14 тура М-Лиги «Химки» сыграли вничью с «Чертаново» (Москва) 3:3, «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл дома «Краснодар» 2:1, «Локомотив» (Москва) на выезде одолел «Сочи» 2:0, а «Ахмат» (Грозный) разошёлся миром с «УОР-5» (Егорьевск) 1:1.В 15 туре «Ростов» 6 ноября сыграет с «Зенитом».