Молодёжка "Ростова" переиграла "Краснодар"

В матче 12 тура молодёжного первенства оппонентом была команда из одной из лучших академий России.В первой части встречи ростовчане смотрелись интереснее и изобретательнее в атаке. Были кое-какие моменты, однако не везло с реализацией. В итоге на перерыв команды ушли при нулях на табло. Во втором тайме гости смогли выровнять игру и даже угрожать воротам «Ростова». Однако в решающий момент сильнее были всё-таки жёлто-синие. Артём Нтумба вышел на замену и заработал пенальти, который хладнокровно реализовал Максим Турищев – вратарь угадал, но не дотянулся, 1:0. Оставалось играть ещё около 10 минут и дончане выстояли. Итог – трудная победа с минимальным счётом.В остальных играх 12 тура М-Лиги «Сочи» обыграл дома «Ахмат» (Грозный) 2:1, «Арсенал» (Тула) одолел на своём поле «Чертаново» (Москва) 1:0, «УОР-5» (Егорьевск) и «Химки» разошлись миром 1:1, а «Локомотив» (Москва) разгромил «Зенит» (Санкт-Петербург) 3:0.Свой очередной матч дублёры «Ростова» проведут 22 октября против «Ахмата» на выезде.