Молодежка «Ростова» уступила «Чертаново»

Фото:молодежка «Ростов»

«Ростов» давно обеспечил себе первое место в группе «Б» по итогам первого этапа. Соперник же идёт на третьей строчке.В первые минут 30 жёлто-синие много атаковали и создали ряд опаснейших эпизодов у ворот соперника. Однако ни один из них воплотить в гол не получилось. И затем инициативу перехватили гости. «Чертаново» открыло счёт после контратаки – отличился Егор Панков. На последних минутах первого тайма москвичи ещё и пенальти заработали – Захар Шматов точен с точки, 0:2.Во второй половине игры команды играли на встречных курсах. У «Ростова» было несколько хороших моментов, но и «черти» тоже могли забить ещё. В итоге счёт больше не изменялся, и ростовчане терпят обидное поражение 0:2.В остальных встречах «М-Лиги» «Краснодар» разгромил дома «Арсенал» (Тула) 4:0, «Локомотив» (Москва) был сильнее «УОР-5» (Егорьевск) 1:0, «Химки» обыграли на выезде «Ахмат» (Грозный) 2:1, а «Сочи» превзошёл «Зенит» (Санкт-Петербург) 4:2.Первый этап первенства России среди молодёжных команд позади. «Ростов» занял первое место из 10 участников. Весной ростовчан ждут матчи финального этапа.