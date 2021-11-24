«Молодёжка» «Ростова» победила «Химки»

Фото: Академия ФК «Ростов».

«Жёлто-синие» подошли к матчу в ранге безоговорочного фаворита. По ходу игры «Ростов» испытал некоторые трудности, но во втором тайме добыл ожидаемую победу.А в первые минуты «Химки» много атаковали и несколько раз напрягали вратаря «Ростова». Однако затем «жёлто-синие» перехватили инициативу и после нескольких неудачных подходов открыли-таки счёт. В концовке тайма Даниил Соколов завершил красивую комбинацию партнёров точным ударом – 1:0 после первого тайма.На 58-й минуте отличился капитан Данил Хромов. К этому моменту игровое преимущество хозяев поля было весьма ощутимым. На 87-й минуте Павел Горелов довёл отрыв до крупного, а за пару минут до финального свистка Александр Шмаров «размочил» счёт ударом со штрафного. Итог – выигрыш «Ростова», 3:1.В остальных встречах дня в М-Лиге «Чертаново» (Москва) на выезде обыграло «Краснодар» - 1:0, «Ахмат» (Грозный) дома разделил очки с «Локомотивом» (Москва) - 0:0, а «Сочи» и «Арсенал» (Тула) также не смогли выявить победителя – 0:0.В очередном туре «Ростов» 3 декабря сыграет на своём поле с «Чертаново».