Молодежка «Ростова» победила «Локомотив»

Фото: «Ростов»

Ростовчане в молодежной лиге продолжают возглавлять турнирную таблицу. Одержана очередная победа, на этот раз над «Локомотивом». Несколько месяцев назад именно «железнодорожники» прервали победную серию желто-синих.Уже в дебюте Максим Турищев забил два мяча в ворота хозяев поля. Сначала цели достиг мягкий удар «за шиворот» вратарю, а затем игрок «Ростова» освободился из-под опеки защитника и почти беспрепятственно забил с линии вратарской – 0:2. Далее на какое-то время красно-зелёные перехватили инициативу, но дивидендов извлечь не смогли. А на последней минуте первого тайма капитан «Ростова» Данил Хромов забил ещё один мяч – после потери «Локомотива» на своей половине поля, 0:3. Во второй половине вечера «Локо» смог лишь забить гол престижа, да и тот с пенальти. Итог – уверенная победа «Ростова» 3:1.В остальных встречах игрового дня «М-Лиги» «Чертаново» (Москва) обыграло «Сочи» 4:2, «УОР-5» (Егорьевск) разошлось миром с «Краснодаром» 1:1, «Ахмат» (Грозный) одолел в гостях «Арсенал» (Тула) 4:1, «Химки» и «Зенит» (Санкт-Петербург) разделили очки 1:1.Следующую встречу «Ростов» сыграет 26 ноября дома против «Химок» из Московской области.