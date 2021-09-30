«Молодежка» «Ростова» обыграла «Сочи» в гостях - 3:1

Дончане продолжают лидировать в своей подгруппе М-Лиги. В этот раз повержен дубль «Сочи».В первом тайме игровой перевес был у гостей. «Ростов» не смог забить быстрый гол, но на 15-й минуте заработал и реализовал пенальти. Максим Турищев забил свой очередной гол. Во второй части тайма сочинцы на какое-то время завладели инициативой, однако не смогли создать ничего существенного. Тот же Турищев в начале второго тайма оформил дубль. Артем Миронов на 67-й минуте сохранил интригу. «Барсы» имели моменты еще, но все равно «желто-синие» смотрелись лучше. На 70-й минуте Данил Хромов поставил победную точку – 3:1, выигрыш ростовчан.В параллельных играх дня в М-Лиге «Локомотив» (Москва) дома разгромил «Химки» - 4:0, «Чертаново» (Москва) одолело на выезде «УОР-5» (Егорьевск) - 2:0, а «Ахмат» (Грозный) со счётом 1:0 обыграл на своем поле «Краснодар». В таблице «Ростов» продолжает идти на первом месте из 10 клубов.Свой очередной матч «желто-синие» сыграют дома 15 октября с «Краснодаром».