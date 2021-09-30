Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

«Молодежка» «Ростова» обыграла «Сочи» в гостях - 3:1

«Молодежка» «Ростова» обыграла «Сочи» в гостях - 3:1
Дончане продолжают лидировать в своей подгруппе М-Лиги. В этот раз повержен дубль «Сочи».

В первом тайме игровой перевес был у гостей. «Ростов» не смог забить быстрый гол, но на 15-й минуте заработал и реализовал пенальти. Максим Турищев забил свой очередной гол. Во второй части тайма сочинцы на какое-то время завладели инициативой, однако не смогли создать ничего существенного. Тот же Турищев в начале второго тайма оформил дубль. Артем Миронов на 67-й минуте сохранил интригу. «Барсы» имели моменты еще, но все равно «желто-синие» смотрелись лучше. На 70-й минуте Данил Хромов поставил победную точку – 3:1, выигрыш ростовчан.

В параллельных играх дня в М-Лиге «Локомотив» (Москва) дома разгромил «Химки» - 4:0, «Чертаново» (Москва) одолело на выезде «УОР-5» (Егорьевск) - 2:0, а «Ахмат» (Грозный) со счётом 1:0 обыграл на своем поле «Краснодар». В таблице «Ростов» продолжает идти на первом месте из 10 клубов.

Свой очередной матч «желто-синие» сыграют дома 15 октября с «Краснодаром».
0 0

Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.