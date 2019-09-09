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Сборная Сирии проиграла в матче с молодёжным составом «Ростова»

Сборная Сирии проиграла в матче с молодёжным составом «Ростова»
Команда Сирии проиграла молодёжному составу «Ростова». Матч закончился со счётом 2:1. Отметим, что игра проходила без зрителей. Встреча состоялась 10 сентября на стадионе «Олимп-2» в Ростове.

С первых же минут на поле вышли два игрока основного состава «жёлто-синих» - защитник Мацей Вилюш и голкипер Сергей Песьяков.

Первую половину игры преимущество было у сирийцев, и они создали несколько опасных моментов. Однако, Песьяков хорошо справился со своей задачей и не пропустил ни одного мяча. На перерыв команды ушли, так и не открыв счёт. Во втором тайме после нескольких замен футболисты «Ростова» наконец смогли забить гол. Только на 80-й минуте сирийцы им ответили. Спустя пять минут полузащитник «жёлто-синих» Владимир Медведь реализовал пенальти, чем и решил исход игры. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу молодёжного состава «Ростова».

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