Дубли Осинова и Гогричиани принесли молодёжному составу «Ростова» победу над «Ахматом»



Молодёжная команда «Ростова» обыграла «Ахмат» из города Грозный. Победу принесли дубли Гочи Гогричиани и Михаила Осинова. Матч в рамках девятого тура молодёжного первенства состоялся 16 сентября на стадионе «Олимп-2».



На 20-й минуте счёт открыли футболисты «Ахмата». Всего за пять минут ростовчане не только смогли сравнять счёт, но и изменить его в свою пользу. Сначала полузащитник Гогричиани забил гол с фланга, а затем защитник Осинов отлично реализовал пенальти. На перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу «Ростова».



В начале второго тайма «Ахмат» быстро забил мяч. «Жёлто-синие» только спустя 25 минут смогли дать ответ. На 72-й минуте игры Осинов реализовал ещё один пенальти. Это, видимо заставило соперника собраться с силами, и через три минуты гости опять сравняли счёт — 3:3.



Так как счёт был равным, игрокам дали добавочное время. Через три минуты Гоча вырвал победу для своей команды и «Ростов» ушёл с поля со счётом 4:3 в свою пользу.



Вечером 16 сентября в матче встретятся основные команды «Ростова» и «Ахмата».