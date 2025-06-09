Максим Осипенко стал лучшим игроком РПЛ по версии футболистов «Ростова»

Фото: Соцсети ФК Ростов

Согласно информации, опубликованной в "Спорт Экспресс", по мнению игроков "Ростова", лучшим в Российской Премьер-Лиге стал Максим Осипенко.В рамках традиционного опроса, проведенного изданием среди всех команд РПЛ в сезоне-2024/2025, был выявлен лучший игрок чемпионата России. В голосовании приняли участие по 11 футболистов от каждой из 16 команд, которые называли свои тройки лидеров.Примечательно, что защитник Максим Осипенко семь раз занимал первое место в анкетах футболистов "Ростова". На второе место трижды был поставлен Николай Комличенко, а Данил Глебов и Эсекьель Барко разделили третье место, получив по два голоса каждый.В итоговом рейтинге, основанном на сумме всех голосов, защитник "Ростова" занял восьмую позицию. Общий результат Максима Осипенко в голосовании составил 44 балла.Лидером голосования стал нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, второе место досталось Алексею Батракову из "Локомотива", а третье – Эсекьелю Барко из "Спартака".