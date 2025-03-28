Защитник «Ростова» Максим Осипенко стал лучшим в единоборствах по итогам 21-го тура РПЛ

Фото: ФК Ростов

Защитник «Ростова» Максим Осипенко стал лучшим в единоборствах по итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Это подтверждает статистика.Осипенко занял первое место в топ-7, показав эффективную борьбу за позицию на поле. Соперники вступают в физический контакт, не используя руки или локти. В среднем за 90 минут защитник «Ростова» выигрывает 10,7 единоборства.Второе и третье места в рейтинге заняли игроки «Химок» и «Динамо».Кроме того, Максим Осипенко лидирует по количеству выигранных верховых единоборств.Напомним, что Осипенко — один из ключевых игроков «Ростова». Он неоднократно вызывался в сборную России и демонстрировал хорошую игру.