Лучший гол марта забил полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист

Полузащитник ФК «Ростов» Понтус Альмквист забил лучший гол марта. За него проголосовали 77% болельщиков.Игрок донской команды отличился в матче против волгоградского «Ротора», который состоялся в рамках Россйской премьер-лиги (РПЛ) 17 марта. Нападающий «желто-синих» Дмитрий Полоз совершил подачу в сторону ворот противников. Понтус Альмквист подпрыгнул выше всех и перехватил мяч. Он перенаправил его ударом головы прямо в ворота «Ротора». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу ростовских футболистов.Понтус Альмквист вошел в состав ФК «Ростов» в октябре 2020 года. До этого 21-летний спортсмен играл в местных шведских команд. За несколько лет профессиональной карьеры полузащитник забил более 10 голов. Несмотря на то, что профессиональным игроком он стал всего несколько лет назад, Альмквист стал одним из любимых игроков ростовчан. Многие болельщики отмечают, что у нового полузащитника большой потенциал.