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Кристина Кожокарь стала лучшим игроком в матче ГК «Ростов-Дон» — «Звезда»

Кристина Кожокарь стала лучшим игроком в матче ГК «Ростов-Дон» — «Звезда»
Гандболистка «Ростов-Дона» Кристина Кожокарь стала лучшим игроком матча со звенигородской «Звездой». Игра состоялась 8 сентября и завершилась победой «желто-черных» со счетом 33:26.

За Кристину Кожокарь проголосовали почти 80% болельщиков. На втором месте — Александра Смирнова (17%), а на третьем — Анна Лагерквист (15,6%).

Такое большое количество голосов за гандболистку, отвечающую за развитие атаки, было ожидаемо. Именно Кожокарь забила 11 мячей в ворота соперниц, став самым результативным игроком. В этом же матче проявила себя и Виктория Калинина. Вратарь не смогла отразить всего 15 мячей из 40. Однако Калинину в список кандидатов на звание лучшего игрока в этот раз не добавили.

Кожокарь вошла в состав «желто-черных» в 2018 году, через год после того, как получила звание мастера спорта России. Гандболистка — многократная чемпионка России и обладательница Кубков и Суперкубков России, а также множества медалей. В их числе — бронза на чемпионате мира.

Теги: ГК Ростов-Дон

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