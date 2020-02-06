Анна Сень стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Уфа-Алиса»
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» провёл голосование за звание лучшего игрока матча с «Уфой-Алисой». Итоги подвели 7 февраля. Большинство болельщиков назвали лучшей левую полусреднюю Анну Сень.
Спортсменка получила более 51% голосов. На втором месте - Кристина Кожокарь, на третьем – Валерия Маслова.
Напомним, матч с «Уфой-Алисой» состоялся 5 февраля. «Ростов-Дон» разгромил соперника со счётом 29:15. Самым результативным игроком стала Анна Сень, которая забросила шесть мячей.
Донская команда 8 февраля сыграет с венгерским «Ференцварошем».