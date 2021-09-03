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Юлия Манагарова снова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» — ЦСКА

Юлия Манагарова снова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» — ЦСКА
На фото: Юлия Манагарова/ГК «Ростов-Дон».

Капитан ГК «Ростов-Дон» второй раз подряд стала лучшим игроком матча. Игра с ЦСКА состоялась 3 сентября на домашней арене донской команды. Встреча завершилась победой «желто-черных» со счетом 31:22.

За Юлию Манагарову проголосовали 60,4% болельщиков. На втором месте - Анастасия Лагина (45,3%), на третьем - Грас Заади (32,67%). Однако последняя, по словам самих болельщиков, могла стать победителем. Дело в том, что изначально в списках не было Заади. Фанаты в комментариях просили добавить ее, отметив, что именно она достойна стать лучшим игроком матча. Девушка сделала восемь точных бросков, а Манагарова - семь.

На фото: Грас Заади/ГК «Ростов-Дон».

Вскоре Грас Заади добавили в список кандидатов на звание лучшего игрока, однако большинство уже проголосовали. Профессионализм капитана донской команды никто не оспорил, однако отсутствие сильной гандболистки в списках вызвало волну негодования и возмущения.

Отметим, Анастасия Лагина также второй матч подряд становится вторым лучшим игроком после Манагаровой. Гандболистка перешла в состав «Ростов-Дона» в текущем сезоне. С первого же матча девушка показала себя сильным результативным игроком и полюбилась фанатам «желто-черных».

На фото: Анастасия Лагина/ГК «Ростов-Дон».

Теги: ГК Ростов-Дон

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