Гандболистка Кожокарь стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Динамо-Синатра»



Болельщики гандбольного клуба «Ростов-Дон» выбрали лучшего игрока матча с волгоградским «Динамо-Синатра». Гостевая игра прошла 12 февраля и закончилась разгромной победой дончанок со счётом 31:15.



Самым результативным спортсменом «Ростов-Дона» стала Кристина Кожокарь. Девушка забросила пять мячей в ворота соперниц. От неё чуть-чуть отстали Валерия Маслова и Ирина Никитина, на счету которых по четыре мяча.



По результатам голосования среди фанатов Кристина Кожокарь получила почти 41 процент голосов. Ирина Никитина заработала 30,5 процентов, Маисса Пессоа — почти 29 процентов.



Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт с «Астраханочкой» 14 февраля.