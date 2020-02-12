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Гандболистка Кожокарь стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Динамо-Синатра»

Гандболистка Кожокарь стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Динамо-Синатра»
Болельщики гандбольного клуба «Ростов-Дон» выбрали лучшего игрока матча с волгоградским «Динамо-Синатра». Гостевая игра прошла 12 февраля и закончилась разгромной победой дончанок со счётом 31:15.

Самым результативным спортсменом «Ростов-Дона» стала Кристина Кожокарь. Девушка забросила пять мячей в ворота соперниц. От неё чуть-чуть отстали Валерия Маслова и Ирина Никитина, на счету которых по четыре мяча.

По результатам голосования среди фанатов Кристина Кожокарь получила почти 41 процент голосов. Ирина Никитина заработала 30,5 процентов, Маисса Пессоа — почти 29 процентов.

Следующий матч «Ростов-Дон» проведёт с «Астраханочкой» 14 февраля.

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