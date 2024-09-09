Фото: РБ Спорт

Переход полузащитника ФК «Ростов» Даниила Уткина в турецкий клуб «Хатайспор» не состоялся, сообщил спортивный канал «РБ Спорт».По данным СМИ, трансфер 24-летнего футболиста сорвался из-за смены технического директора в зарубежной команде.Ранее сообщалось, что Даниил отправился в Турцию для прохождения медицинского осмотра, после чего «Ростов» и «Хатайспор» должны были обсудить аренду игрока с возможностью выкупа. Однако сделка не завершилась, и полузащитник вернулся в Россию.Стоит отметить, что контракт Даниила с «Ростовом» действует до июня 2026 года. В новом сезоне Российской Премьер-Лиги Уткин уже сыграл пять матчей и сделал одну результативную передачу.Даниил Уткин родом из Ростовской области. Начал свою футбольную карьеру в ФК «Краснодар», в 2021 году был отправлен в аренду в «Ахмат», а летом 2022 года перешёл в «Ростов».