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Футбольный клуб «Ахмат» вернул себе игрока «Ростова» Даниила Уткина

Футбольный клуб «Ахмат» вернул себе игрока «Ростова» Даниила Уткина
ФК «Ахмат» рад приветствовать Даниила Уткина, который ранее выступал за «Ростов». Об этом сообщил спортивный директор грозненской команды Руслан Газзаев в интервью «Чемпионату».

По словам Газзаева, как только появилась возможность пригласить Уткина в «Ахмат» в рамках летнего трансфера, команда сразу же приступила к переговорам. Всё было сделано оперативно. Футболист сам желал вернутся в ряды спортсменов из Грозного.

- Все прошло довольно быстро. Мы благодарны нашим коллегам из «Ростова», которые быстро откликнулись на нашу просьбу. Но также мы почувствовали желание Уткина играть за наш клуб», — отметил Газзаев.

Даниил Уткин будет выступать за «Ахмат» на правах аренды в сезоне-2024/25. При этом он остаётся игроком «Ростова», контракт с которым у него действует до 2026 года.
Фото: ФК Ахмат
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