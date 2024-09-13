Футбольный клуб «Ахмат» вернул себе игрока «Ростова» Даниила Уткина

Фото: ФК Ахмат

ФК «Ахмат» рад приветствовать Даниила Уткина, который ранее выступал за «Ростов». Об этом сообщил спортивный директор грозненской команды Руслан Газзаев в интервью «Чемпионату».По словам Газзаева, как только появилась возможность пригласить Уткина в «Ахмат» в рамках летнего трансфера, команда сразу же приступила к переговорам. Всё было сделано оперативно. Футболист сам желал вернутся в ряды спортсменов из Грозного.- Все прошло довольно быстро. Мы благодарны нашим коллегам из «Ростова», которые быстро откликнулись на нашу просьбу. Но также мы почувствовали желание Уткина играть за наш клуб», — отметил Газзаев.Даниил Уткин будет выступать за «Ахмат» на правах аренды в сезоне-2024/25. При этом он остаётся игроком «Ростова», контракт с которым у него действует до 2026 года.