КДК РФС оштрафовал «Ростов» за неподобающее поведение в матче с «Краснодаром»

Фото: ФК ростов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил штраф на футбольный клуб «Ростов» после матча против «Краснодара». Причиной штрафа стало неподобающее поведение игроков на поле.В 19-м туре Российской Премьер-Лиги арбитры удалили двух игроков «Ростова». Дмитрий Чистяков дважды нарушил правила, заработав две желтые карточки, а Илья Вахания покинул поле из-за нарушения правил игры руками. В результате «Ростов» потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по решению от 7 марта наложил на футбольный клуб «Ростов» штраф в размере 100 тысяч рублей из-за выявленных нарушений.